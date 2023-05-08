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مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: المؤتمرات الرئاسية أهلت الشباب سياسيا

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:51 ص | الإثنين 08 مايو 2023
الدكتور سمير عبدالوهاب مُقرِّر لجنة المحليات بالحوار الوطنى

الدكتور سمير عبدالوهاب مُقرِّر لجنة المحليات بالحوار الوطنى

قال الدكتور سمير عبدالوهاب، مُقرِّر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن المجالس المحلية تُعتبر مؤسسات تدريبية عملية للشباب لتدريبهم ممارسة الحياة السياسية، لأنها تتعامل مع المواطنين، وتحاول حل مشكلاتهم داخل القرية أو المدينة، الأمر الذي يكشف قدرة الشباب على حل المشكلات.

وأضاف مُقرِّر لجنة المحليات بالحوار الوطنى لـ«الوطن» أن المجالس المحلية تمكن الشباب من شغل المناصب القيادية داخل مصر سواء في السلطة التفيذية أو داخل مجلسي الشيوخ والنواب، موضحا أنه رغم عدم تواجد المجالس المحلية خلال السنوات الماضية والتي أثرت بالسلب على ممارسة الشباب للسياسية، إلا أن المؤتمرات الرئاسية الخاصة بالشباب والأكاديمية الوطنية للتدريب وتنسيقة شباب الأحزاب والسياسين ساعدوا الشباب على تأهيلهم سياسيا بشكل محترف ومميز للغاية في السنوات التي غابت فيها المجالس المحلية.

مشروع قانون المحليات

وأوضح أن مشروع قانون المحليات القادم سيكون الأهم في تاريخ مصر، وذلك لأنه يشترك فيه العديد من القوى والأحزاب السياسية والعديد من الخبراء والسياسين:« قانون المحليات القادم سيكون الأهم في تاريخ مصر لأن مفيش قانون تم مناقشته بهذه الطريقة من قبل، وبالتأكيد سيعود بالنفع على المواطنين في المقام الأول».

 

 

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