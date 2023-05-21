قومي المرأة» بدمياط يطلق برنامجا تدريبيا لتعزيز قدرات السيدات بالقرى الأكثر احتياجا

أطلق اليوم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط برنامج تدريبي على الحرف اليدوية للسيدات، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفي ضوء التدريبات الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية.

تعزيز قدرات السيدات بالقرى الأكثر احتياجا

قالت مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في تصريحات لـ«الوطن»، إن البرنامج يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق تعزيز قدرات السيدات بالقرى الأكثر احتياجا وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن.

وأضافت مروة نبيل، أن البرنامج انطلق اليوم ويستمر لمدة 10 أيام ليحقق العدد المستهدف وهو 840 سيدة من سيدات قرة حياة كريمة بـ 29 قرية تابعه لمركز كفر سعد.

وكانت ورش اليوم للتدريب على فن الإيموجرامي وهو نوع من أنواع غرز الكروشيه وكان الحضور في الورشة 40 سيدة كما تم عمل أيضا ورشة تعليم المنظفات والصابون السائل وتستمر أيضا لمدة عشر أيام حتى نصل إلى المستهدف ويصل البرنامج لمختلف القرى والتوابع.

واختتمت حديثها أن كل البرامج التى يطلقها المجلس تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية ورفع الوعي المجتمعي للسيدات في كافة مدن وقرى محافظة دمياط