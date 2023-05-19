أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، موعد نتيجة الصف الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 بمحافظة دمياط وذلك بعدما أنهى الطلاب والطالبات الامتحانات بالأمس.

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الدكتور على عبدالرؤوف، موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بمحافظة دمياط، وطرق إعلانها وآلية حصول الطالب على نتيجته.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بدمياط

وأضاف على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك تعليمات إلى كل الإدارات التعليمية بقرى ومدن المحافظة، بأن الإدارة التعليمية لكل الإدارات، لها الحرية في موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، بمحافظة دمياط وتعلن فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وبعد اعتمادها من وكيل الوزارة ومحافظ دمياط.

وأوضح «عبدالرؤوف»، أن بعض المدارس أعلنت عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من الموجه العام وسيبدأ الإعلان عنها بعد غدًا الأحد ثم الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط الترم الثاني 2023 بمحافظة دمياط

وقال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إنّ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بدمياط، سيكون من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، وصفحة العلاقات العامة والإعلام بكل إدارة تعليمية بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة مدون على شيت بقواعد البيانات يحتوي على نتيجة كل مدرسة على حدة بالتسلسل برقم الجلوس ليسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بطريقة بسيطة من خلال الدخول على الصفحات الرسمية للمحافظة أو المديرية أو الإدارة التابع لها الطالب.

أوائل المدارس والإدارات التعليمية

وسيتم الإعلان عن أوائل المدارس والإدارات التعليمية تباعا ثم الإعلان عن تنسيق المدارس الثانوية العامة والثانوي العسكري والتمريض والمدارس الفنية بمختلف تخصصاتها على حسب قرار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحافظ دمياط بعد مراجعه نسبة النجاح للمحافظة وبناء على الموقع الجغرافي للطالب والمدرسة و نسبة الدرجات.