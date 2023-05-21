رئيس حزب إرادة جيل: الحوار الوطني يشهد وجود ديموقراطية فعلية

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إن الحوار الوطني يشهد وجود ديموقراطية فعلية، حيث يجلس المتحاورون سويا من أجل الوصول لمخرجات في صالح الوطن.

مطر: نعمة الأمن والأمان التي نعيش فيها جعلت الناس يتحدثون بحرية

وأضاف «مطر» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «أوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق هذا الحوار، نعمة الأمن والأمان التي نعيش فيها جعلت الناس يتحدثون بحرية، كما أن الأحزاب السياسي بمختلف أيدولوجيتها تحدثت في كل القضايا مثل الدعم المالي».

هناك فارق بين الدعم المالي والتمويل

وتابع رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن هناك فارقا بين الدعم المالي والتمويل، فالدعم المالي هو مبلغ معلن ومعروف وله ضوابط، وبالتالي فإن هذا الأمر مختلف تماما عن المال السياسي، لأن الأحزاب تنفق على الكهرباء والمياه وإيجارات المقار، وبالتالي فإن الدعم المالي لها سيمثل فرصة لها، أما التمويل، فيجب أن تضعه الدولة في اعتبارها وأن الأحزاب يجب أن تحاسب عليه.