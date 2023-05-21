موعد حفل «أم كلثوم تعود من جديد» في ساقية الصاوي.. التذكرة بـ50 جنيها

لا يختلف اثنان على عذوبة وجمال وصوتها، تستمع إليها الأجيال بمختلف مراحلها، ويدندن أغانيها الكثيرون، إلا أن صوت كوكب الشرق يظل فريدًا من نوعه يصنع ذكريات خاصة بكل شخص، لذا قررت ساقية عبد المنعم الصاوي تقديم حفل مميز لكوكب الشرق، تحت عنوان: «أم كلثوم تعود من جديد».

باقة مميزة من أغاني أم كلثوم

واختارت ساقية الصاوي باقة مميزة من أغاني أم كلثوم لعرضها في حفلها المييزة والذي تقدمه عرائس مصصمة عل هيئة أم كلثوم، لتظهر وكأنها عرض حي تطل فيه كوكب الشرق على الجمهور وهي تغني لهم «سيرة الحب وأنت الحب»، في حفلين متتاليين الساعة 6:30 مساءً والساعة 8:30 مساءً، يوم 1 يونيو المقبل، ويقام الحفل على مسرح عرائس الساقية، وسعر التذاكر يتراوح بين 50 و60 جنيها.

جدول حفلات ساقية الصاوي حتى نهاية شهر مايو

وخلال الأيام المقبلة تقدم ساقية الصاوي بحي الزمالك مجموع من الحفلات المميزة على النحو التالي:

حفل عجائب الديسكو السبعة، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء، ويقام أيضا في اليوم التالي، ويتراوح سعر تذاكر الحفل من 100 إلى 150 جنيه.

حفل علي قنديل يقام يوم 26 مايو الساعة الرابعة والنصف والثامنة والنصف، مساء بقاعة النهر وسعر التذكرة 250 جنيها.

حفل كاسيت باند، يقام يوم 26 مايو في تمام الساعة الثامنة وسعر تذكرة الحفل 100 جنيه.

حفل المنشد أحمد العمري، يقام يوم 27 مايو الساعة الثامنة ونبدأ أسعار التذاكر من 80 جنيها.

حفل الفن الصادق يقام يوم 28 مايو الساعة الثامنة، وتبدأ أسعار من 100 جنيه.

حفل محمد سواح ويقام يوم 31 مايو الساعة الثامنة مساء وتبدأ أسعار التذاكر من 80 جنيها.