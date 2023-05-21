رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد حفل «أم كلثوم تعود من جديد» في ساقية الصاوي.. التذكرة بـ50 جنيها

كتب:

صفية النجار
10:22 م | الأحد 21 مايو 2023
أم كلثوم

أم كلثوم

لا يختلف اثنان على عذوبة وجمال وصوتها، تستمع إليها الأجيال بمختلف مراحلها، ويدندن أغانيها الكثيرون، إلا أن صوت كوكب الشرق يظل فريدًا من نوعه يصنع ذكريات خاصة بكل شخص، لذا قررت ساقية عبد المنعم الصاوي تقديم حفل مميز لكوكب الشرق، تحت عنوان: «أم كلثوم تعود من جديد».

باقة مميزة من أغاني أم كلثوم

واختارت ساقية الصاوي باقة مميزة من أغاني أم كلثوم لعرضها في حفلها المييزة والذي تقدمه عرائس مصصمة عل هيئة أم كلثوم، لتظهر وكأنها عرض حي تطل فيه كوكب الشرق على الجمهور وهي تغني لهم «سيرة الحب وأنت الحب»، في حفلين متتاليين الساعة 6:30 مساءً والساعة 8:30 مساءً، يوم 1 يونيو المقبل، ويقام الحفل على مسرح عرائس الساقية، وسعر التذاكر يتراوح بين 50 و60 جنيها.

جدول حفلات ساقية الصاوي حتى نهاية شهر مايو 

وخلال الأيام المقبلة تقدم ساقية الصاوي بحي الزمالك مجموع من الحفلات المميزة على النحو التالي:

حفل عجائب الديسكو السبعة، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء، ويقام أيضا في اليوم التالي، ويتراوح سعر تذاكر الحفل من 100 إلى 150 جنيه.

حفل علي قنديل يقام يوم 26 مايو الساعة الرابعة والنصف  والثامنة والنصف، مساء بقاعة النهر وسعر التذكرة 250 جنيها.

حفل كاسيت باند، يقام يوم 26 مايو في تمام الساعة الثامنة وسعر تذكرة الحفل 100 جنيه.

حفل المنشد أحمد العمري، يقام يوم 27 مايو الساعة الثامنة ونبدأ أسعار التذاكر من 80 جنيها.

حفل الفن الصادق يقام يوم 28 مايو الساعة الثامنة، وتبدأ أسعار من 100 جنيه.

حفل محمد سواح ويقام يوم 31 مايو الساعة الثامنة مساء وتبدأ أسعار التذاكر من 80 جنيها.

اقرأ المزيد:

كاتب صحفي لـ«السفيرة عزيزة»: الجالية اليهودية وجلال معوض سبب أزمة حفل أم كلثوم في باريس

يحيى الفخراني في حفل تكريمه: «حبيت زوجتي لميس جابر على أغاني أم كلثوم»

حفيدة أم كلثوم تعيد إحياء روائع جدتها في حفل غنائي بمسرح الزمالك

ابن زوج أم كلثوم: كانت بيتوتية وتعشق «عبدالناصر» ورفضت حضور حفل زفافي

في ذكرى وفاتها.. تفاصيل حفل أم كلثوم بساقية الصاوي وأسعار التذاكر

اليوم.. أم كلثوم تشدو من جديد في حفل غنائي بـ قصر عابدين
بقلم صفية النجار