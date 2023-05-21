فرص واعدة تنتظر المستثمرين في مصر وعمان وقوة العلاقات بين البلدين تعزز الاستقرار

يحظى التعاون الاقتصادى بين مصر وسلطنة عمان باهتمام كبير، خاصة مع الزيارة التى يقوم بها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إلى القاهرة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، ضمنها اتفاقية فى مجال الازدواج الضريبى، وأخرى فى مجال التعاون المالى، بعدما بلغت قيمة الاستثمارات العمانية فى مصر 1.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2022/ 2023.

وقال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إن التعاون مع سلطنة عمان يعتبر تاريخياً، وهناك تبادل تجارى على مستوى كبير بين مصر وعمان، وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وعُمان لتسجل 1.1 مليار دولار خلال 2022، مقابل 650.8 مليون دولار خلال 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.6%، وهناك حركة كبيرة فى التجارة البينية بين البلدين.

وأضاف «سلام» لـ«الوطن» أن هناك أعداداً كبيرة من المصريين يعملون فى سلطنة عمان فى وظائف مهمة، خصوصاً التدريس والتمريض، مشيراً إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بعُمان سجلت 162 مليون دولار نهاية 2021، مقابل 160.4 مليون دولار خلال 2020، وهناك نمو ملحوظ فى تحويلات المصريين العاملين فى السلطنة.

وأكد أن هناك عدداً كبيراً من السلع التى تقوم مصر بتصديرها إلى سلطنة عمان، منها الفواكه والخضر وأدوات وأجهزة البصريات، موضحاً أن السلع التى تستوردها مصر من سلطنة عمان، أبرزها خامات المعادن واللدائن ومصنوعاتها والحديد والأسماك، والألومنيوم ومصنوعاته.

«شعيب»: فرص هائلة أمام الشركات العقارية المصرية

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن العلاقات التجارية بين مصر وسلطنة عمان ستعود بالنفع على مصر، من خلال تصدير الأجهزة الكهربائية ومنتجات الألبان ومشتقاتها، وتمتلك مصر الكثير من الفرص التى يجب استغلالها للتعاون بين البلدين. وأضاف «شعيب» أن مصر تمتلك الكثير من الفرص القوية فى ما يتعلق بالتبادل التجارى مع سلطنة عمان من خلال إمكانية تصدير الأجهزة الكهربائية ومنتجات الألبان ومشتقاتها والأثاث، كما أن التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان له الكثير من المميزات، منها الإعفاءات التجارية، سواء إذا تم الاستيراد من سلطنة عمان أو العكس، من خلال قوانين الاستثمار لدى سلطنة عمان ومصر، وتتمتع الشركات العقارية فى مصر بفرصة هائلة لدخول سلطنة عمان فى مجال الإنشاءات العمرانية.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن هناك شركات مصرية كبيرة يبلغ عددها 744 شركة، والتقسيم النوعى الخاص بها 20% فى القطاع التجارى، و11% فى القطاع الإنشائى، وبالتالى تمتلك مصر فرصة جيدة لإجراء الكثير من التوسّعات داخل سلطنة عمان، نظراً لأن عدد الشركات المصرية كبير للغاية، مما يعطى مصر فرصة لتنمية الشركات الاستثمارية.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تتمتع بفرصة إجراء الكثير من التعاملات التجارية مع مصر، خاصة أن مصر تحتاج فى الوقت الراهن إلى تعديل احتياطى النقد الأجنبى، وتعتبر أكثر وأهم السلع التى تتمتع بالتبادل التجارى بين البلدين منتجات الألبان ومشتقاتها والأجهزة الكهربائية والأثاث والمفروشات، ويرجع سبب ذلك إلى أن مصر لديها معاملة تجارية مميزة مع سلطنة عمان عكس الصين، حيث إن هناك سوقاً عربية مشتركة تتمتّع ببعض الحوافز والمزايا التقديرية والمعاملات التجارية بين الدول العربية وبعضها، مما يعطى مصر ميزة نسبية عن أى مقصد آخر، سواء تركيا أو الصين.

تعاون استثمارى فى قطاعات الصناعة والبناء والسياحة والاتصالات والطاقة والبتروكيماويات لتحقيق نمو مستدام

وقال أحمد الليثى، الخبير الاقتصادى، إن العلاقات التجارية بين مصر وسلطنة عمان تتمتع بأهمية كبيرة فى تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة والتعاون الثقافى بين البلدين، حيث تعزّز تلك العلاقات الازدهار الاقتصادى وتعمل على تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل بين الشعبين، وبالإضافة إلى ذلك تعمل العلاقات التجارية القوية بين مصر وسلطنة عمان على تعزيز الاستقرار الاقتصادى فى المنطقة، حيث تشكل هاتان الدولتان قوتين اقتصاديتين مهمتين فى المنطقة العربية من خلال تعزيز التجارة والاستثمار المشترك، يمكن للبلدين أن يلعبا دوراً رائداً فى تعزيز الاقتصاد العربى وتعزيز التكامل الاقتصادى والتنمية المستدامة فى المنطقة.

«الليثى»: التجارة والاستثمار المشترك يعزّزان التكامل الاقتصادى.. واستفادة من تبادل الخبرات ورأس المال فى مختلف القطاعات

وأضاف «الليثى» أن العلاقات التجارية بين مصر وسلطنة عمان من أهم وأكبر العوامل التى تعزّز التجارة بين البلدين، حيث يتم تبادل مجموعة واسعة من المنتجات والسلع بين البلدين، بما فى ذلك السلع الزراعية والصناعية والبترولية والمنتجات الكيماوية والملابس والأجهزة الإلكترونية، وغيرها الكثير، فهذا التبادل التجارى يعزّز الاقتصاد فى كلا البلدين، ويسهم فى زيادة حجم التجارة والنمو الاقتصادى

وأوضح الخبير الاقتصادى أن العلاقات التجارية بين مصر وسلطنة عمان تشهد تعاوناً قوياً فى مجال الاستثمار المشترك، حيث يستفيد البلدان من تبادل الخبرات ورأس المال فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة والبناء والسياحة والاتصالات والطاقة والمشروعات البتروكيماوية، ويسهم هذا التعاون بمجال الاستثمار فى تعزيز قدرات البلدين وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.