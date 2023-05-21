ضبط 160 طن قمح محلي قبل تهريبها للسوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية اليوم، حملات مكثفة على مصانع الأعلاف والتجار والمزارع السمكية والمطاحن استخراج دقيق بنسبة 72%، تمكنت خلالها من ضبط 160 طن و835 كيلو جرام من القمح المحلي، بالمخالفة لقانون تنظيم تداول القمح المحلي، بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بضرورة الرقابة المستمرة للحفاظ على محصول القمح وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملة لمنع تداول القمح المحلي

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، في بيان صحفي، أنه جرى تيسير العديد من الحملات تحت إشراف ومتابعة المحاسب علي حسن، وكيل مديرية التموين بالدقهلية، والمحاسب محمد زغلول، مدير الرقابة التموينية بمحافظة الدقهلية، وبمشاركة 5 من مديري الإدارات التموينية وهم: «المنزلة- المطرية- ميت سلسيل- شربين- دكرنس، والرقابة التموينية بالمديرية».

ضبط مخالفات تجميع قمح محلي موسم 2023

وتمكنت الحملة من ضبط العديد من مخالفات تجميع قمح محلي إنتاج موسم حصاد 2023 وذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح وجري تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين، وتحفظت الحملة على 160 طن و835 كيلو جرام قمح وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.

التموين تناشد: توريد القمح للحفاظ على قوت الشعب

وأهابت مديرية التموين بالدقهلية بالتجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة في توريد القمح للحفاظ على قوت الشعب وزيادة معدل التوريد من الأقماح المحلية ومساعدة الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.

توريد القمح في الدقهلية موسم 2023

قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت، هذا الموسم كميات بلغت إلى الآن 251 ألف و551 طنا، إضافة إلى نحو 17 آلف طنا و768 طنا، تم توريدهم خارج المحافظة، و13 ألف و248 طنا، أقماح محلية لإنتاج.

وأضاف شريف صليب لـ«الوطن»، أن ما تم توريده من القمح المنتج محليا خلال موسم 2023 إلي الجهات المسوقة في نطاق محافظة الدقهلية بلغت 96 ألف و403 طن قمح إلى مواقع تخزين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و101 ألف و91 طنا إلى مواقع تخزين شركة مطاحن شرق الدلتا، و54 ألف 56 طنا إلى مواقع تخزين البنك الزراعي المصري.