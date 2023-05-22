6 مدن ضمن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم.. بينها أسوان

تستمر درجات الحرارة بطقس اليوم الاثنين بتسجيل طقس حار إلى معتدل نهارا، على كافة الأنحاء ومائل للبرودة ليلا بينما تسجل 6 مدن، تتركز بصعيد مصر أعلى درجات الحرارة نهارا في طقس شديد الحرارة نهارا، ومعتدل لمائل للبرودة ليلا حيث تتجاوز درجات الحرارة العظمى بها 38 درجة مئوية، لدرجة الحرارة العظمى و23 لدرجة الحرارة الصغرى وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

ارتفاع درجات الحرارة

تشهد المدن الأكثر حرارة بطقس اليوم الاثنين نشوب رياح مثيرة للأتربة ونسبة رطوبة تتجاوز 34% مع سطوع الشمس نهارا ممايزيد من إحساس ارتفاع درجات الحرارة.

وتسجل درجات حرارة تتراوح بين 37 و38 مئوية لدرجة الحرارة العظمى، والصغرى بين 22 و23 مئوية، انعدام فرصة سقوط الأمطار، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

تنشر «الوطن» درجات الحرارة في 6 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم الأثنين ودرجات الحرارة العظمى والصغرى والظواهر الجوية المتوقعة وفقا للأرصاد الجوية المصرية وهي:

- أسوان 38 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

- أبو سمبل 37 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- الأقصر 38 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- قنا 38 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى.

- سوهاج 37 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 38 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى