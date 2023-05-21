إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس السلام أمام المظلات، وأصيب 7 أشخاص جراء الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وقدم الطاقم الطبي الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما تحرر محضرا بالواقعة.

إصابة عمال جراء حادث سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال المصابين وهم عمال وصنايعية، أعمارهم ما بين 20 و50 عام، وأصيبوا بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية.

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

كانت انتقلت قوة أمنية وأكدت بعد إجراء الفحص إصابة 7 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس السلام أمام المظلات فيما تم نقلهم للمستشفى وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات والمارة، وتباشر الجهات المختصة الواقعة.