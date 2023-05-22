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الجمهور يشيد باختيار دينا الشربيني في فيلم «تاج» لتامر حسني: ثنائي مبدع

كتب:

ياسمين محمود
04:04 ص | الإثنين 22 مايو 2023
تامر ودينا

تامر ودينا

إشادات عديدة من جمهور الفنان تامر حسني بعد كشفه عن صور تجمعه بدينا الشربيني من كواليس تصوير فيلم تاج.

تعليقات الجمهور على اختيار دينا الشربيني

وجاءت تعليقات الجمهور على اختيار دينا الشربيني كالتالي: إن شاء الله يكسر الدنيا، وعلق آخر: ثنائي مبدع في كل الأعمال الله يسعدكم، وقال آخر: اختيار موفق يا تيمو دينا حضورها جميل وخفيفة جدا وإن شاء الله هتكون إضافة مهمة للعمل منتظرين، وآضاف تعليق آخر: الله بجد هيبقي فيلم تحفة تامر حسني ودينا الشربيني بحبها أوي.

تامر حسني يعلن انضمام دينا الشربيني لفيلم تاج

أعلن الفنان تامر حسني انضمام دينا الشربيني لفيلم تاج بنشر صور من كواليس الفيلم وعلق عليها قائلا: النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك تاج ويارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي.

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