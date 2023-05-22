أسباب هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة.. الأرصاد توضح موعد انتهائها

رياح محملة بالرمال وأتربة عالقة في الجو، ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، مع حلول مساء يوم الأحد والساعات الأولى من اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ على الرغم من استقرار الحالة الجوية في الساعات السابقة لتلك الرياح.

أسباب الأتربة العالقة في الجو

وعن أسباب هذه الأتربة والرياح المحملة بالرمال، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمر يعود للتأثر بكتل هوائية جنوبية، جاءت للبلاد من الصحراء الغربية، مع سرعة الرياح، التي تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال بالجو.

وأضافت «غانم» لـ«الوطن»، أن الرياح المحملة بالأتربة والرمال بدأت مساء اليوم، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، كما أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، حيث سجلت الذروة بالأمس، 36 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يظل الإحساس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وسيناء، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، خلال ساعات النهار، كما تشهد البلاد، أجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

وعن طقس اليوم، أكدت «غانم» أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد تصل إلى 42 درجة مئوية في النهار.