صناع فيلم «رهبة» يحتفلون بالعرض الخاص اليوم

يحتفل صناع فيلم رهبة الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي مساء اليوم الاثنين، بالعرض الخاص للفيلم، وذلك في أحد سينمات منطقة السادس من أكتوبر بحضور كل أبطال العمل وعدد من الضيوف.

العرض الخاص لفيلم رهبة

يتواجد كل من الفنان أحمد الفيشاوي ومعه الفنانة نسرين أمين وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى مخرج ومؤلف العمل وذلك في حضور عدد من وسائل الإعلام والصحفيين استعدادا لانطلاق الفيلم في جميع دور العرض السينمائية.

يذكر أن فيلم رهبة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي ونسرين أمين ومحمد لطفى وياسر الطوبجي ومحمد القس وعبد الرحمن ظاظا ومصطفى غريب وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة حول شخصية سيد رهبة الذي يجسدها الفنان أحمد الفيشاوي .