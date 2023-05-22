السعودية تكشف آخر موعد لإصدار تصاريح أداء العمرة

مع اقتراب موسم حج هذا العام 1444 يتساءل كثير من المواطنين عن آخر موعد لإصدار تصاريح أداء العمرة لكي يؤدوا العمرة قبل موسم الحج، وهذا ما حددته وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

آخر موعد لإصدار تصاريح أداء العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أن آخر موعد لإصدار تصاريح أداء العمرة هو يوم 15 ذو القعدة الجاري الموافق 4 يونيو 2023، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأوضحت الوزارة أن اختيار آخر موعد لإصدار تصاريح أداء العمرة جاء للاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت الأحد، أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن إلى المملكة.

وجددت «الحج والعمرة» التأكيد على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، مشددة على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو يوم 29 ذو القعدة الجاري الموافق 18 يونيو 2023.

منع هذه الفئة من الدخول للعاصمة المقدسة

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت أخيرا، منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءا من 1444/10/25.

وتقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.