نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ورابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالمحافظات

طرح الآلاف من الطلاب تساؤلًا حول الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ورابط بوابة نتائج التعليم الأساسي في جميع المحافظات، بهدف معرفة النتيجة الخاصة بهم سواء نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 أو نتيجة الصف الرابع الابتدائي فضلًا عن نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، وذلك بعدما انتهت الامتحانات في العديد من المحافظات.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ورابط بوابة نتائج التعليم الأساسي في جميع المحافظات، ضمن خدمات الوطن التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتتيح مديريات التربية والتعليم، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي في جميع المحافظات الذي تخصصه كل مديرية على حدة من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

وفي محافظة القاهرة، أوضحت مديرية التربية والتعليم أنّ يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بسهولة ويسر، كما إنّه يمكن الحصول أيضًا على النتائج الآتية:

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الأول الإعدادي بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الثاني الإعدادي. بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الرابع الابتدائي. بوابة التعليم الأساسي 2023 الصف الثالث الإعدادي. بوابة التعليم الأساسي 2023 الصف السادس الابتدائي. بوابة التعليم الأساسي 2023 الصف الخامس الابتدائي.

خطوات الحصول على نتائج التعليم الأساسي

وفيما يخص خطوات الحصول على نتائج التعليم الأساسي فإنّها تتم من خلال 7 خطوات بسيطة من خلال الآتي:

الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا. إدخال الرقم القومي. اختيار المرحلة الدراسية. اختيار العام الدراسي. اختيار الصف الدراسي. اختيار الفصل الدراسي. الضغط على عرض النتيجة.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالمحافظات

وفيما يخص رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالمحافظات والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فإنّها تأتي كالتالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2023 ورابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط هنـا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2023 ورابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط هنـا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 ورابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط هنـا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023 ورابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط هنـا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2023 ورابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط هنـا.

موعد ظهور نتائج التعليم الأساسي

وفيما يخص موعد ظهور نتائج التعليم الأساسي، فإنّ مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات تكثف من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وجمع درجات الترم الأول والثاني تمهيدًا لإعلانها فيما يخص صفوف التعليم الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، بينما من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها من محافظي الأقاليم خلال شهر يونيو حسب انتهاء كل مديرية من أعمالها.