تفاصيل أفلام عيد الأضحى 2023.. كوميدي ودراما وأكشن

جرعة كبيرة من المتعة، تكمن في أفلام عيد الأضحى 2023، ينتظرها المشاهدون من أجل الاستمتاع بها، التي من المقرر إصدارها في الموسم السينمائي المقبل، وتتنوع بين الكوميديا والأكشن والدراما والإثارة، ويتنافس من خلالها كبار النجوم في سباق نحو الأفضل والأعلى إيرادًا وفقا لشباك التذاكر.

ويستعرض التقرير التالي أبرز أفلام عيد الأضحى 2023:

فيلم ع الزيرو

على رأس قائمة أفلام عيد الأضحى 2023 يأتي فيلم «ع الزيرو»، الذي تدور أحداثه في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق، وهو من بطولة محمد رمضان، ويجمعه لأول مرة مع الفنانة نيللي كريم، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو.

فيلم أبو نسب

كما ينافس الفنان محمد إمام من خلال فيلم «أبو نسب»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يعاني من أزمة النسب، وهو من بطولة هالة فاخر، وماجد الكدواني وياسمين صبري.

فيلم بيت الروبي

يتعاون الثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز للمرة الأولى في بطولة فيلم «بيت الروبي» الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وهو ما تم الإعلان عن تيزر بسيط منه، ولم يُعلن صناعه عن إعلانه بشكل رسمي في عيد الأضحى حتى الآن، لكن اكتفوا بجملة «صيف 2023»، وهو من بطولة تارا عماد، نور اللبنانية، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

فيلم تاج

ومن أفلام عيد الأضحى 2023، يأتي فيلم «تاج» الذي تدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية، ويتضمن عدد من الأغنيات، وينافس به الفنان تامر حسني، وهو من تأليفه، وإخراج سارة وفيق، ومن بطولة بطولة دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر.

فيلم مستر إكس

كما يأتي فيلم «مستر إكس» ضمن الأعمال المنافسة في أفلام عيد الأضحى 2023، والذي تدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية والكوميديا، وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة أس أس، رحاب الجمل، محمود حافظ، وتأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي.

فيلم البعبع

كما يشارك الفنان أمير كرارة بفيلم في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بعد 4 سنوات من الغيباب منذ فيلم «كزابلانكا» 2019، من خلال فيلم «البعبع» الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي ملئ بالأكشن والتشويق.

ويأتي الفيلم من بطولة باسم سمرة، وياسمين صبري محمد عبدالرحمن، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.