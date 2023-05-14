«تاج» و«مستر إكس» يحجزان مقعدين في أفلام عيد الأضحى 2023

بدأت أفلام عيد الأضحى 2023 في الظهور والإعلان عنها من خلال منتجيها وذلك استعدادًا لانطلاق السباق الذي سيكون مليئًا بالأعمال السينمائية لعدد كبير من النجوم.

ولم يتم الإعلان عن أفلام عيد الأضحى 2023 بشكل كامل حتى الآن إذ إنه لا يزال هناك عدد من الأعمال المقرر مشاركتها لا تزال تحت التنفيذ ويتبقى لها مشاهد خاصة بها.

تاج أول أفلام عيد الأضحى 2023

ولكن ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن هو فيلم تاج الذي يقدمه الفنان تامر حسني والذي يخوض من خلاله تجربة السوبر هيرو وبالفعل جرى طرح البوستر الرسمي الخاص بالعمل.

وفيلم تاج يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم تامر حسني ودينا الشربيني وساندي وهالة فاخر ومحمد لطفى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

كما أعلن الفنان أحمد فهمي طرح فيلمه الجديد «مستر إكس» في موسم عيد الأضحى، إذ انتهى من تصويره قبل أشهر عدة، ويشارك في بطولة الفيلم كل من هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، صبري فواز، مصطفى خاطر وكوكبة من النجوم.