5 معلومات عن فيلم البعبع.. يجمع أمير كرارة وياسمين صبري لأول مرة

يستعد الفنان أمير كرارة، للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، من خلال فيلم جديد يحمل اسم البعبع، إذ تضم قائمة أفلام العيد عددًا كبيرًا من النجوم أبرزها فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان، وأحمد فهمي بفيلم «مستر إكس»، وتامر حسني بفيلم «تاج»، ومن المتوقع منافسة كريم عبدالعزيز بـ«بيت الروبي» ومحمد إمام بـ«أبو نسب»، وإن لم يعلنا بشكل رسمي عن منافستها في عيد الأضحى.

البعبع ينافس في أفلام عيد الأضحى 2023

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، وذلك بعد نجاحه في موسم مسلسلات رمضان 2023 من خلال مسلسل سوق الكانتو، وذلك من خلال السطور التالية:

- يشارك أمير كرارة بطولة الفيلم كل من ياسمين صبري وهو أول عمل يجمعها مع «كرارة»، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن توتا، عباس أبو الحسن، محمد أنور، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

أكشن رومانسي

- تدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية.

- يمثل عودة للفنان أمير كرارة للسينما بعد آخر أفلامه «كازابلانكا» عام 2019.

- تجسّد ياسمين صبري شخصية دكتورة صيدلانية، تقع في غرام سلطان وهو مجرم تائب ويقوم بدوره أمير كرارة، ولكن تحدث مفاجآت تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

- يتم تصوير عدد من المشاهد حاليًا في منطقة وسط البلد.