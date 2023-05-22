مصرع عامل بعد سقوطه من الطابق الثالث في سوهاج

شهدت دائرة قسم سوهاج الجديدة، مصرع مبيض محارة، بعد أنّ اختل توازنه في أثناء عمله في عمارة سكنية تحت الإنشاء، وسقط من أعلاها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

مصرع عامل سقط من الطابق الثالث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد مصرع عامل بعد سقوطه من الطابق الثالث.

وبالفحص، تبين أنّ مستشفى سوهاج الجامعي، استقبل جثة «حمادة ص م أ»، البالغ من العمر 28 عامًا، وذلك بعد سقوطه من علو.

وأفاد «مهران ع ا ع»، شاهد عيان على الواقعة، 39 عامًا، ويقطن في نفس الناحية، في محضر الشرطة، أنّ المتوفى كان يقوم بعمله على سقالة خشبية في الطابق الثالث من عمارة تحت الإنشاء بمنطقة المستثمر الصغير بدائرة القسم، عندما اختل توازنه وسقط أرضًا مما أدى إلى وفاته على الفور.

الشاب كان يعمل في عمارة تحت الإنشاء

وأكد والد العامل، «صلاح م أ ج»، الذي يبلغ من العمر 64 عامًا ويعمل بالمعاش، في محضر الشرطة المحرر، أنّ نجله كان يعمل في العمارة تحت الإنشاء في نفس الحي الذي يقطن فيه.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.