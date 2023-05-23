رصدت الهيئة المصرية للمساحة، اليوم الثلاثاء، عن مواقيت الصلاة في محافظات مصر، حيث تختلف بفارق دقائق بين كل محافظة وأخرى، خاصة أنها تمثل أهمية كبيرة للمسلمين، الحارصين على أداء الصلاة في مواعيدها.

لذا تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في مختلف محافظات مصر، التي تأتي وفقا لما كشفته الهيئة المصرية للمساحة، من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم في عدد من محافظات الجمهورية 23 مايو 2023، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساءً

أذان المغرب: 7:33 مساءً

أذان العشاء: 8:57 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:15 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:47 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:19 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:57 مساء

موعد أذان العصر: 3:36 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:55 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:27 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:08 مساءً

أذان المغرب: 7:28 مساءً

أذان العشاء: 8:51 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:26 صباحا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:19 مساءً

أذان المغرب: 7:28 مساءً

أذان العشاء: 9:04 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

أذان الظهر: 12:48 مساء

أذان العصر: 4:29 مساءً

أذان المغرب: 7:47 مساءً

أذان العشاء: 9:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحًا

أذان الظهر: 12:45 صباحًا

أذان العصر: 4:14 مساءً

أذان المغرب: 7:33 مساءً

أذان العشاء: 8:58 مساءً.