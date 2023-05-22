إصابة صياد في تصادم مركبين ببحيرة المنزلة بالدقهلية

أصيب صياد بإصابات بالغة جراء اصطدام مركبي صيد في مياه بحيرة المنزلة بالمطرية، إذ كان يجلس على أول المركب عند الاصطدام، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد وصول شخص إلى مستشفى المطرية مصاب بعد تعرضه لحادث تصادم مركبين صيد في المياه، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

إصابة صياد في تصادم مركبين

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، و تبين إصابة علي علي أحمد منتصر، 66 عاما، من المطرية بالدقهلية، إذ كان يجلس علي مقدمة المركب فاصطدمت قدمه بمركب أخرى عند حدوث تصادمهما.

نقل المصاب إلى المستشفى

وأسرعت سيارة الإسعاف إلي موقع الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل التحاليل الطبية والأشاعات اللازمة، تبين إصابته بجرح غائر في قدمه، وتم عمل اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.