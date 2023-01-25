إصابة صياد بطلق ناري من مجهول أثناء عمله في ترعة بقنا

أصيب صياد بطلق ناري في جسده، صباح اليوم الأربعاء، أثناء عمله على مركب في إحدى ترع مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

إصابة صياد بطلق ناري في أبوتشت

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفي ورود بلاغ من النجدة بإصابة صياد بطلق ناري في قرية القلعية مركز أبوتشت.

نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت

وتبين بحسب مرفق إسعاف قنا إصابة عمار حمدي عبد الفضيل، 41 عامًا، صياد، بطلق ناري مجهول أثناء عمله في الصيد داخل ترعة في قرية القلعية.

وعلى الفور، نقلت سيارة إسعاف المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث.