إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنصورة وهروب قائد السيارة

أصيب شخصان في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، فجر اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، ونُقل المصابان إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للعلاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث تصادم وهروب صاحب السيارة

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد تلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بدراجة نارية «موتوسيكل» على الطريق بمدينة المنصورة، ما أسفر عن الحادث عن وقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية «موتوسيكل»، وعلى إثره اصطدم الموتوسيكل بشخص آخر كان مترجلا على قدميه في مدينة المنصورة، ما أدى إلى إصابة كل من «محمد.و.م »، 33 عاما، مصاب بجروح قطعية في فروة الرأس وجرح قطعي بجانب الحاجب، و«أحمد.ن.م»، 18 عاما، مصاب بجرح قطعي في الحاجب الأيمن طوله 6 سم وكدمات متفرقة بالجسم، وفر صاحب السيارة هربا، ويكثف أمن الدقهلية جهوده لإلقاء القبض على قائد السيارة.

نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ

وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.