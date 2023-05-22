«البحث العلمي» تعلن أسماء الفائزين في التحدي الخامس لمنصة بنك الابتكار

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء الفائزين في «تحدي مشكلة الهدر في المياه العذبة بسبب ورد النيل»، وهو التحدي الخامس الذي أطلقته الأكاديمية في 27 فبراير 2023 على منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت عنوان حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة للتخلص من ورد النيل، بهدف استقبال حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة لمواجهة مشكلة الهدر في المياه العذبة بسبب ورد النيل، على أن تكون الأفكار المتقدمة ذات أساس علمي وتكنولوجي سليم قابلة للتطبيق على أساس تنافسي، ولم يتم تطبيقها في مصر حتى الآن، ولم يسبق التقدم بها لأي جهة أخرى.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وأوضح رئيس الأكاديمية، في بيان صحفي، اليوم، أن النتائج النهائية أظهرت فوز الدكتور أحمد علي أبو العطا موسي، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة المنصورة بالمركز الأول في التحدي، وفاز بالمركز الثاني الدكتور وائل محمود خير الدين، الجامعة المصرية اليابانية، وسوف تمنح الأكاديمية جوائز مالية لصاحب الفكرة المبتكرة، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الأكاديمية.

وتعد الجوائز تقديرا رمزيا من الأكاديمية للباحث أو المبتكر، وسيتم دعم أفضل الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق ولها جدوى اقتصادية وبيئية بالتمويل اللازم لتنفيذ الفكرة خلال مدة لا تتجاوز من 6 إلى 9 أشهر.

ومن جانبها أوضحت منة الله الكتامي المدير التنفيذي لبنك الابتكار المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن البنك استقبل 38 مقترحا لحلول علمية مبتكرة لحل المشكلة، ثم تم عرض المقترحات على لجان التقييم.

استبعاد 14 مقترحا لخروجها عن موضوع التحدي

وتقرر استبعاد 14 مقترحا لخروجها عن موضوع التحدي، ثم تمت مخاطبة المبتكرين عبر البريد الإلكتروني لتقديم مقترحات كاملة للأفكار المؤهلة وعددها 24 مقترحا، وتقدم 15 مبتكرا فقط بالمقترح الكامل.

تمت إحالة المقترحات إلى لجنة تقييم مرة أخرى، وصدر قرار لجنة التقييم المُشكلة، وتم اعتماد النتيجة بقرار اللجنة العليا للتخطيط والتعاقدات والمتابعة، حيث تم اختيار فائزين فقط بالمركزين الأول والثاني وتم حجب الجائزة الخاصة بالمركز الثالث لعدم حصول المقترحات على التقييم المناسب.

الجدير بالذكر أن بنك الابتكار المصري أول وأكبر منصة حكومية للابتكار المجتمعي وسوق ومعرض إلكتروني دائم للابتكار في مصر تم تدشينه بتكليف من رئيس الجمهورية في منتدى الشباب في جامعة القاهرة.