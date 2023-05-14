اعتماد كتيب عن لوائح أخلاقيات البحث العلمي وتعميمه بالجامعات

أقر المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث التابع للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، خلال إجتماع الدوري في جامعة عين شمس، اعتماد الكتيب المتضمن كافة لوائح أخلاقيات البحث العلمي، واعتماد القواعد الموحدة لعمل مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المصرية.

الأعلى للجامعات: اعتماد خطط العمل التنفيذية المقترحة من الجامعات للمشروعات

وأوضح الأعلى للجامعات الحكومية، وفقاً لتقرير صادر عنه، أن القواعد التي جرى اعتمادها سبق وأن وافق عليها المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتوصية بتعميمه على الجامعات وتحويله إلى كتيب إلكتروني ليتم رفعه على موقع المجلس الأعلى للجامعات.

وأقر الأعلى للجامعات الحكومية تشكيل لجنة لدراسة نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري، و كذلك تشكيل لجنة لدراسة دعم تدويل النشر لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب، بجانب تحفيز الباحثين في هذا القطاع على النشر باللغة الإنجليزية بـweb Scopus of science، بجانب اعتماد خطط العمل التنفيذية المقترحة من الجامعات للمشروعات، والأنشطة، والفعاليات المتعلقة بالملكية الفكرية.

الدليل الاسترشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية

واعتمد الأعلى للجامعات الدليل الاسترشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات الحكومية المصرية، مع تعميمه على الجامعات، ورفعه على موقع المجلس الأعلى للجامعات