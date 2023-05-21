ضبط متهمين بغسل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية، عن ضبط شخصين في الإسماعيلية، بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة.

كما وجّهت لهم تهم تربح وجمع مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، فضلا عن إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بـ15 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.