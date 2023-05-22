«الشباب والرياضة» تحذر من السباحة في بحر العريش بسبب تقلبات الطقس

حذرت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، والمختصة بإرسال منقذين إلى شواطئ المحافظة، من السباحة أو التعمق داخل بحر العريش بسبب الرياح العكسية الشديدة والدوامات، والتي قد تمثل خطرًا على حياتهم.

وقال الكابتن إيهاب بيتا، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء في بيان له، إن السباحة في البحر هذه الأيام قد تسبب الغرق، موضحًا أن الرياح العكسية والمحملة بالأتربة تزيد من الدوامات.

تقلبات متكررة كل عام

وأوضح مدير الشباب والرياضة أن التقلبات المناخية تتكرر كل عام في شهر مايو، ويتحسن الطقس في يونيو، وهي خطرة على السباحة خلف الأمواج.

وتعرض للغرق 6 أشخاص في مدينتي العريش والشيخ زويد بسبب تقلبات الطقس والدوامات، وعدم استقرار الأمواج، واحد من أبناء العريش غرق في غرناطة، واثنين من أبناء رفح، غرقا أثناء السباحة في بحر المساعيد، وواحد في مدينة الشيخ زويد، واثنين من القادمين من المحافظات الأخرى.

رياح محملة بالأتربة على جميع المناطق بشمال سيناء

وتشهد مدن وقرى شمال سيناء اليوم رياح محملة بالأتربة، وأضطرابات مناخية، وأكد قسم الطوارئ بديوان المحافظة أنه لم يتلق أي شكاوى بوقوع مشاكل سببتها الرياح، وأنه يتابع التطورات لحظة بلحظة.