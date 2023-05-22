«الأرصاد»: تلاشي الأتربة على أغلب المحافظات.. وارتفاع الحرارة على مدار الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ الطقس اليوم يشهد أجواءً معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، إضافة لوجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد وبعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، وبعض المناطق من سيناء ولكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما على أي أنشطة يومية، مشيرة لنشاط الرياح الذي شهدناه بالأمس وحمل معه أتربة ورمال مثارة واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح على بعض الأماكن.

متوسط درجات الحرارة طوال الأسبوع بين الـ32 و33 درجة مئوية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنَّه مع تقدم ساعات النهار تبدأ الأتربة في التلاشي من على أغلب محافظات الجمهورية، وتبدأ الرؤية تتحسن وتصفو الرؤية على أغلب المحافظات ومتوقع أن يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأسبوع كله، ولكن يكون أقل من درجات الحرارة التي شعرنا بها بالأمس، ومتوسط درجات الحرارة طوال الأسبوع على القاهرة الكبرى تكون بين الـ32 درجة و33 درجة مئوية.

الرمال والأتربة المثارة لن تتكون غدا

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الرمال والأتربة المثارة لن تتكون غدًا وبعد غد وحتى نهاية الأسبوع لن يكون هناك أتربة ورمال مثارة، ولكن الشعور بدرجات الحرارة فترة النهار سيستمر الفترات المقبلة، خصوصا وأن درجات الحرارة ستكون مرتفعة والأجواء ستكون صيفية، ولذلك يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وتابعت: «شهدنا أمس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، ووصلت العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية فترة النهار، بفعل الكتل الهوائية الصحراوية التي كانت تؤثر علينا بشكل كبير بالأمس»، لافتة إلى أنَّ الكتل الهوائية اليوم ستكون أقل حرارة من الأمس، ولكن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع ولكن تأثيرها سيكون أقل مقارنة بالأمس.

أجواء الحارة على القاهرة الكبرى نهارا

وتوقعت أن تكون الحرارة بين 32 درجة مئوية و33 درجة مئوية خلال فترات النهار، وبالتالي خلال فترات النهار نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وأجواء شديدة الحرارة على محافظات شمال الصعيد.

وأوضحت أنّ درجات الحرارة العظمى على المحافظات الجنوبية في محافظات الأقصر وأسوان، تسجل 42 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهذه المناطق تكون أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، وخلال فترات الليل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض عن الأيام الماضية، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 22 و23 درجة درجة مئوية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وتكون أجواء فترة الليل معتدلة على أغلب الأنحاء.