«الأرصاد»: أجواء حارة وممطرة على عدد من المحافظات.. اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وفقا لآخر صور الأقمار الصناعية، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية للبلاد، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشرقية وشمال ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد، وتتراوح سرعة الرياح بين 35 و40 كم في الساعة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

أمطار على محافظات الجمهورية

وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى أن الطقس سيكون غائما على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة اليوم بالسواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، ووسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، وتمتد مع تقدم ساعات النهار إلى مناطق متفرقة من محافظات ومدن شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الإثنين 22-5-2023، على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 23

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 31 - 22

- بنها 32 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 32 - 23

- كفر الشيخ 31 - 23

- المنصورة 31 - 21

- الزقازيق 32 - 23

- شبين الكوم 235 - 34

- طنطا 31 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 21

- الإسماعيلية 33 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 18

- رفح 31 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 21

- العلمين الجديدة 25- 20

- مطروح 24 - 19

- السلوم 35 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 24

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 31 - 23

- حلايب 30 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 28 - 23

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 40 - 24

- الأقصر 41 - 23

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 40 - 23.