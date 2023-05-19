مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بالدقهلية

لقي شاب مصرعه داخل ترعة بقرية شها التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، بعد نزوله بهدف الاستحمام، و الهروب من حر الجو بصحبة مجموعة من الشباب، و تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، ونقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وإيداعه بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات، و أخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بلاغ بالحادث

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بمصرع شاب من قرية شها التابعة لمركز المنصورة، نتيجة غرقه في الترعة التابعة للقرية، عقب نزوله للاستحمام والهروب من الجو الحار، و تم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

مصرع شاب غرقا بالترعة

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، و تبين غرق«محمود محمد علي إبراهيم» صاحب ال 20 عام، من قرية شها التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، ووجود قوات الإنقاذ النهري التي تمكنت من انتشال الجثة من المياه.

نقل الجثمان إلى المشرحة

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه، إلا أنه خرج من المياه غريق، وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وإيداع الجثمان في المشرحة لحين استكمال الإجراءات.

وأكد محمد جلال ابن قرية شها لـ«الوطن» أن محمود نزل إلى المياه بهدف الاستحمام:«هو حب ينزل يستحمى مع الأولاد المتواجدة في المياه، لكن لسوء القدر حظه لم يسعفه و غرق، لأنه مبيعرفش يسبح ومات، و قوات الإنقاذ النهري قدرت تخرج جثمانه من المياه».

وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.