مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالإسماعيلية

سيطرت قوات أمن الإسماعيلية على مشاجرة كبيرة نشبت بين عائلتين في منطقة أبو رشيد، التابعة لمركز القنطرة غرب، استخدم فيها أحد الأطراف الأعيرة نارية، مما تسبب في مقتل شاب في العقد الثاني من العمر.

مصرع شاب

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع مشاجرة بين عائلتين في عزبة «أبو رشيد»، ووجه بانتقال ضباط البحث الجنائي وقوات أمن الإسماعيلية لمكان المشاجرة.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع يوسف علي سلامة، 19 سنة، ومقيم بدائرة مركز القنطرة، ونقلت سيارات الإسعاف جثمانه إلى مشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ تحت تصرف النيابة العامة.

كردون أمني

وفرضت مديرية أمن الإسماعيلية كردونا أمنيا حول مكان المشاجرة، للفصل بين العائلتين، لعدم تجدد المشاجرة مرة أخرى، فيما ألقت الشرطة القبض على عدد من أطراف المشاجرة.

وتكثف المباحث الجنائية من ملاحقة المتهم بإطلاق الأعيرة النارية لضبطه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية، التحفظ علي جثمان الشاب المجني عليه وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وارفاق تقرير الصفة التشريحية بالمحضر.