مصرع شاب سقط من أعلى عقار في ظروف غامضة بالقاهرة الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط شاب من أعلى عقار ووفاته، وقررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة اذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابساتها.

بلاغ بسقوط شاب من علو

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شاب مصاب بادعاء السقوط من علو ودخوله غرفة الرعاية المركزة وفي حاله غيبوبة وبعد 10 أيام لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعى «رأفت السيد. ع» مواليد 1993، وتبين أنَّ الشاب يعمل في المعمار وأثناء مباشرة عمله شعر بحاله أعياء، وسقط من أعلي العقار، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.