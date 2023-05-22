هيئة النقل العام في القاهرة: توقيع بروتوكول لتحويل 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز

قال اللواء رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إنّ مؤتمر المناخ شهد مشاركة 230 أتوبيس كهرباء منهم 170 للهيئة، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول لتحويل 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، كما أنه يوجد أتوبيسات تسير في شوارع القاهرة مثل الموجودة في شوارع لندن.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانون موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، ونقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.

إنشاء محطات غاز خاصة بأتوبيسات النقل العام

وأضاف «تم إنشاء عدد محطات غاز لأتوبيسات الهيئة، على أن يستفيد منها الجمهور أيضآ، ومتوقع أن تدر العام المقبل 20 مليون جنيه، وهناك توجيه بنقل جميع الجراحات خارج الكتلة السكنية، على أن تكون الجراجات الجديدة بمواصفات خاصة»، مشيرا إلى أنه في إطار تعظيم موارد الهيئة، تم وضع الإعلانات على الأتوبيسات، وإنشاء عددا من أبراج شبكات المحمول لتعظيم الموارد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أنّ الإيرادات المقدرة في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024 تُقدر بنحو مليار و120 مليون جنيه، تتمثل في التذاكر والاشتراكات وإيرادات أخرى تبلغ 371 مليون جنيه.