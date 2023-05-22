«الإحصاء»: 7.3% زيادة في أعداد رؤوس الأبقار والأغنام والإبل عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية، لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021، ضمن جهود الجهاز لرصد المؤشرات الاقتصادية على الصعيد المحلي.

إحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021

وتضمنت النشرة السنوية، لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021، العديد من البيانات ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

- بلغـــت أعــداد رؤوس الماشـية (أبقــــار- جامـــوس - أغـنــام – ماعــــــز- جمال) 5‚7 مليـــون رأس عـــام 2021 مقابـــل 7 ملايين رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.3%.

- بلــــغ إجمالي أعــــداد رؤوس الماشيـــة والحيوانات المذبـوحـة 4.2 مليون رأس عـام 2021 مقابل 3.9 مليون رأس عـــــــام 2020 بنســــبة زيادة قدرهــــــــــا 8.5%.

- بلغت كميـة اللحوم النـاتجة من المذبوحـات 726 ألف طن عام 2021 مقابل 672 ألف طـــن عــام 2020 بنســــــــبة زيادة قدرهـــــا 8.0%.

- بلغ الوزن التقديري للإنتاج المحلي من اللـبن الخــام 6.2 مليون طـن عام 2021 مقابـل 5.6 مليون طـن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

2.5 مليون طــن إنتاج لحـوم الطيـور والدواجن

- بلغـت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 2.5 مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام 2021 مقابــل 2.2 مليون طــــن عـام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1‚17%.

- بلغت الحصيلة السنوية من البيض 16.4 مليار بيضة عـام 2021 مقابل 15.1مليار بيضـة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.7%.

- بلغت كمية إنتاج العســل 4165 طــن عــام 2021 مقابل 4567 طــن عــــام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.8%.