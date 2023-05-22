استقرار أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إنّ أسعار الدواجن استقرت اليوم في الأسواق والمحلات، بعد أن تراجعت أمس بنحو جنيهين، حيث تعتبر الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف، السبب الرئيسي في هبوط الأسعار حاليا، كما أنّ تراجع القوة الشرائية على الدواجن، ساهم هو الآخر في انخفاض سعرها.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّ سعر الدواجن البيضاء اليوم الاثنين، تراوح بين 61 و62 جنيها، وتصل للمستهلك بين 71 و73 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة 80 جنيها، والتنفيذ الفعلي 85 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنّ سعر كيلو البانيه تراوح بين 160 و170 جنيها، وكيلو الشيش طاووق 150 جنيها، وكيلو الأوراك 75 جنيها، وبالنسبة للدبابيس 80 جنيها.

أسعار الكتاكيت

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم تظل مستقرة في الأسواق المصرية، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و10.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 5.5 و6.5 جنيهات، فيما يتراوح سعر كتكوت «ساسو» بين 8.5 و9.5 جنيه، و«الساسو بيور» بين 9.5 و10.5 جنيه، ويتراوح سعر الهجين بين 7 و8 جنيهات.