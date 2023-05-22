سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

يهتم كثيرون بمتابعة أسعار الذهب اليوم، خاصة المقبلين على الزواج، أو الذين يخططون لبيعه أو شرائه بغرض الادخار، ويعد سعر جرام الذهب من عيار 21، أكثر الأعيرة إقبالا على الشراء، بسبب شعبيته الكبيرة بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 21

ونظرا لأهمية سعر جرام الذهب عيار 21 لشريحة كبيرة من المواطنين، تستعرض «الوطن» سعر عيار 21 خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ بالنسبة للشراء 2525 جنيها، والبيع 2475 جنيها.

أسعار الذهب الآن في أسواق الصاغة

وجاءت أسعار الذهب الآن في منتصف التعاملات، كما يلي.

- عيار 24 بـ2829 جنيهًا للبيع، مقابل 2886 جنيهًا للشراء.

- عيار 22 بـ2593 جنيهًا للبيع، مقابل 2645 جنيهًا للشراء.

- عيار 18 بـ2121 جنيهًا للبيع، مقابل 2164 جنيهًا للشراء.

- عيار 14 بـ1650 جنيهًا للبيع، مقابل 1683 جنيها للشراء.

- عيار 12 بـ1414 جنيهًا للبيع، مقابل 1443 جنيهًا للشراء.