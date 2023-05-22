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«تعليم الدقهلية»: إعلان نتيجة الأول والثاني الثانوي منتصف الأسبوع المقبل

كتب:

آية حسنين
01:56 م | الإثنين 22 مايو 2023
طلاب الصف الأول الثانوي

طلاب الصف الأول الثانوي

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن موعد إعلان نتيجة الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي، إذ تبدأ المدارس في الإعلان عنها بداية من منتصف الأسبوع المقبل.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي بالدقهلية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن تحديد المنتصف الأسبوع المقبل للإعلان عن النتيجة جاء بعد انتهاء كل المدارس من تصحيح أوراق الامتحانات، وبدء عملية المراجعه النهائية ورصد الدرجات.

وأوضح، أن كل مدرسة تنتهي من عملية الرصد والمراجعة النهائية، ستبدأ في إعلان النتيجة بالتتابع بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية التابعة لها.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وبدأت امتحانات الترم الثاني للصفين الأول الثانوي يوم السبت 6 مايو، وفقا لجدول الامتحانات المحدد بها، واستمرت لمدة 12 يوم وانتهت يوم الأربعاء 17 مايو.

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