موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 بالمحافظات.. ظهرت في الجيزة والقليوبية

بدأت بعض مديريات التربية الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 بالمحافظات، من خلال نشرها عبر صفحات المديريات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الإعلان عن النتيجة في المدراس بعد اعتمادها رسميا، وسيتم الانتهاء من اعتماد النتيجة على مستوى جميع المحافظات خلال اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 بالمحافظات

وتعد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 بالمحافظات، الشغل الشاغل لعشرات الآلاف من الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث يبحثون عن النتيجة وموعد ظهورها.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

ويبحث الطلاب عن لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023، ولكن النتيجة ستعلن عن طريق المدراس بشكل رسمي أو كما تحدده مديرية التربية والتعليم بكل محافظة.

وأكد طارق سعد الدين، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 بجميع المحافظات سيتم إعلانها خلال اليوم أو غدا على أقصى تقدير من خلال السيستم الداخلي لوزارة التعليم، وتحصل من خلاله كل مدرسة على لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2023، ثم تقوم كل مدرسة بالإعلان عنه.

توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

ويأتي مجموع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 بالمحافظات من 280 درجة، مقسمة على الفصلين الدراسيين، بحيث يكون كل ترم 140 درجة فقط، ويشمل العام الدراسي 10 مواد مقسمة على الترمين الأول والثاني.

وكانت مديريات التربية والتعليم في محافظات الجيزة والقليوبية أعلنت نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول، كما تستعد محافظات القاهرة والمنوفية والغربية وبني سويف وسوهاج لإعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة.