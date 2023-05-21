«تعليم الدقهلية» تعلن تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للمدارس

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وصول الأوراق الخاصة بأرقام جلوس الثانوية العامة إلى الإدارات التابعة للمديرية، وتوزيعها اليوم على المدارس الخاصة بالثانوية.

تسليم أرقام الجلوس للمدارس

وأشار«شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه جرى توزيع أرقام الجلوس علي نحو 17 إدارة تابعة للمديرية:« وصلت النهاردة أرقام الجلوس لـ 17 إدارة تعليمية تابعة للمديرية، والإدارة أرسلتها للمدارس، ونبهت على إتاحتها للطلاب بسهولة».

وأوضح أنه بوصول أرقام الجلوس اليوم المدارس تصبح متاحه أمام الطلاب غدا بالمدارس:«كل طالب يقدر يتوجه غدا إلى المدرسة التابعة له، ويستلم رقم الجلوس الخاص به بكل سهولة».

وشدد على ضرورة احتفاظ الطلاب بأرقام الجلوس المطبوعة:«ضروري يكون رقم الجلوس مطبوع معهم يوم الامتحان، لأنه إلزامي، ولا يعتمدوا على الإلكتروني فقط عند الدخول للجان، ويمكن الإطلاع على الموقع الإلكترون للوزارة».

امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يؤدي 53 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين 12 يونيو، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتنتهي الخميس 13 يوليو، بمادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.