هالة صدقي: حصلت على نصف أجري في مسلسل فاتن أمل حربي بسبب حبي للدور

تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي عرض في رمضان 2022، بطولة الفنانة نيللي كريم، من إخراج ماندو العدل.

هالة صدقي تتحدث عن مسلسل فاتن أمل حربي

قالت هالة صدقي لـ«الوطن»: اعتذرت عن مسلسل فاتن أمل حربي في البداية، وزميلة أخرى وقعت العقد لأداء الدور، لكن القضية لمستني، وكنت أتمنى أن أقدمها بطريقة صحيحة، فكان هناك وعود من المؤلف والمخرج على التغيير.

وأضافت: «حصلت على نصف أجري، بسبب أنني كنت أتمنى تقديم الدور، لكن لم يحدث أي شيء من المتفق عليه، وهذا ضايقني بشدة، فكنت أعلم جيدا أني سأقدم دور قوي، يكون له مردود كبير».

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

تدور أحداث قصة مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم في إطار اجتماعي درامي، حول مأساة «فاتن»، التي تلعب دورها نيللي كريم، مع زوجها ومشكلاتها الزوجية معه، لتقرر الانفصال عنه، ظنًا منها أنها نجحت في القضاء على مشكلاتها.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي، نخبة من الفنانين، بينهم نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.