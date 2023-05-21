رئيس القطاع الديني بالأوقاف عبر قناة الناس: المقرأة المرتلة حدث كبير لمصر والعالم

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المقرأة المرتلة المتصلة في 36 ساعة حدث ليس لمصر فقط ولكن للعالم أجمع، إذ عادت تشرق شمس دولة التلاوة المصرية على سماء العالم أجمع.

40 قارئا حضروا المقرأة

ووجّه «عبد العزيز»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف راعي دولة التلاوة، لافتا إلى أن الوزير كلف بأن تكون هذه الختمة المباركة من مسجد الحسين، ليصبح هذا اليوم يوما عالميا لدولة التلاوة المصرية بحضور أكثر من 40 قارئا من كبار دولة التلاوة المصرية.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تذاع على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.