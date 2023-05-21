أزهري عبر قناة الناس: يجوز الاتفاق بين الورثة على مخالفة قسمة الميراث

قال الدكتور علي فخر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز الاتفاق بين الورثة على مخالفة قسمة الميراث، نظرا لأن قسمة الميراث حق.

التنازل عن الحق بعد ثبوته جائز

وأضاف «فخر»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس، أنه عندما يتفق شخص مع إخوته على قسمة مغايرة على هذه القسمة، فقد تنازل عن حقه، وبالتالي حقه ثابت بالشرع، لكن إذا تنازل عن هذا الحق بعد ثبوته جائز.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال 2023، عبر تردد 12054 رأسي، إذ تبث عدة برامج للمرأة والطفل، وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.