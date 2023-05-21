هل يجوز التبرع بمصحف المسجد الموقوف له؟.. أزهري يرد عبر قناة الناس

أجاب الدكتور علي فخر، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال أحد المتصلين، وجاء فيه: «هل يجوز التبرع بمصحف المسجد الموقوف له؟»

مصحف المسجد يعد وقفا

وقال «فخر»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس، إن مصحف المسجد يُعد وقفا، وشرط الواقف كنص الشارع، متابعا: «لما أقول المصحف عدة للمسجد الفلاني، هذا الشرط كنص الشارع، يعني مثل الآية في كتاب الله لا نستطيع تغييره».

وتابع: «ما دام هذا الشخص تبرع بهذا المصحف للمسجد الفلاني يبقى هذا المصحف لا يخرج من هذا المسجد، وإنما يظل وقف لهذا المسجد، ومن أراد أن يقرأ في هذا المصحف يمكث في المسجد للقراءة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.