انتشال جثة ربة منزل غرقت بنهر النيل في كفر الزيات.. «كانت بتغسل بطاطين»

لقت ربة منزلها مصرعها غرقا داخل مياه نهر النيل فرع الرشيد المار بقرية مشلة، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم انتشال الجثة، بمعرفة الإنقاذ النهري وبمساعدة الأهالي، وتم نقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بمصرع ربة منزل

وكان مأمور مركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بغرق ربة منزل، في العقد الثالث من العمر، داخل مياه نهر النيل فرع الرشيد المار بقرية مشلة بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع ربة منزل، تدعى حسناء عبد الجواد، وتبلغ من العمر 25 عاما، مقيمة بقرية مشلة، غرقا داخل مياه نهر النيل فرع رشيد، بعد أن جرفها التيار، أثناء غسيل البطاطين الخاصة بها.

ندب مفتش الصحة

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وبمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، لمعرفة ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.