السلطان هيثم بن طارق يختتم زيارته لمصر بعد زيارة العاصمة الإدارية

التقي سلطان عُمان، هيثم بن طارق بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة رسمية له للقاهرة، منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020، وتخلل الزيارة التي استمرت لمدة يومين، العديد من الجلسات والمباحثات الثنائية بين القائدين للتعبير عن عمق العلاقات بين البلدين.

تبادل الأوسمة بين القائدين

وخلال اللقاء، تبادل القائدان الأوسمة الفخرية بقصر الاتحادية في القاهرة، حيث منح الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان هيثم وسام «قلادة النيل»، وهو أرفع الأوسمة المصرية تعبيرًا عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، فيما منح السلطان هيثم الرئيس عبدالفتاح السيسي «وسام عُمان الأول»، تقديرًا لدور الرئيس المصري واعتزازًا بالروابط الأخوية بين البلدين.

وانتهي اليوم الأول من الزيارة بمأدبة عشاء رسمية تكريمًا للسلطان هيثم بن طارق بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة.

اليوم الثاني من الزيارة

أما فعاليات اليوم الثاني، فتضمنت لقاء القائدين في قصر القبة بالعاصمة المصرية القاهرة، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث مسارات التعاون الوطيد بين البلدين، كما تضمنت توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين سلطنة عُمان ومصر، تتعلق بإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنّبها، إلى جانب مذكرة التفاهم خاصة بالتعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.

زيارة السلطان هيثم للعاصمة الإدارية

كما قام السلطان هيثم بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة مرورًا بالحي الحكومي، وتفقد ساحة جامع مصر الكبير، ودار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي، ومدينة الثقافة والفنون التي صُمّمت لتكون وجهة فنية عالمية بسبب ما تمتلكه من مبانٍ ومنشآت عصرية، وزار السلطان دار الأوبرا وشاهد عرضا مرئيا حول إمكاناتها التقنية التي صُمّمت وفق أعلى المواصفات العالمية، وعقب ذلك زار متحف عواصم مصر الذي يعرض قصة العواصم المصرية وتطورها عبر تاريخ مصر.

وأبدى السلطان هيثم إعجابه بما شاهده في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة من بناء فريد من نوعه يعكس عراقة العمارة المصرية.