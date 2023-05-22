تفاصيل قرض دون فائدة من بنك ناصر.. فترة سداد 3 سنوات

يوفر بنك ناصر قرض دون فائدة، ويعد من أهم وأفضل الوسائل التي يستخدمها البنك لتقديم خدمات اجتماعية مميزة للمواطنين الذين يواجهون مشكلة في مواجهة الظروفة الصعبة.

ويتيح القرض بدون فائدة من بنك ناصر بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ومصاريف إدارية بسيطة، وكذلك أقساط شهرية بسيطة لمدة 3 سنوات وبحسب البنك، يتم إعدامها في حال وفاة الشخص المقترض.

قرض بدون فائدة من بنك ناصر

وبالنسبة للفئات المستحقة للحصول على قرض دون فائدة من بنك ناصر، فهم أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

وهناك بعض الشروط والأحكام من بنك ناصر للحصول على القرض، وحال الاقتراض بضمان المرتب، يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، ويجب تقديم ضامن من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

شروط قرض دون فائدة من بنك ناصر

أما في حال الاقتراض بضمان المعاش، أو المعاش المستحق، يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك، وحالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وعن الإجراءات للحصول على القرض دون الفوائد، أبرزها صورة الرقم القومي سارية والضامن، والرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد، وبيان مفردات المرتب أو المعاش، للمقترض ومرتب الضامن.