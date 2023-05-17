تفاصيل قرض السيارة من بنك ناصر.. مدة التمويل 10 سنوات

يقدم بنك ناصر برنامج تمويل لشراء سيارة، بشروط وضمانات معينة للحصول عليه، وتستهدف الموظفين وأصحاب المعاشات وأصحاب الأوعية الادخارية.

وبحسب جدول برامج التمويل لشهر مايو 2023، من بنك ناصر على تمويل لشراء السيارة، تكون الشروط والأحكام حسب قيمة الراتب أو المعاش بنسبة عبء ديمن 75%.

تفاصيل تمويل شراء سيارة من بنك ناصر

وسعر العائد بالبنك 12.5%، وتتغير الأسعار المعلنة حسب آليات سوق العمل المصرفي، وبالنسبة للمصاريف الإدارية نسبة 1.5% من قيمة التمويل وتسدد قبل المنح، و0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

ومدة التمويل 10 سنوات، ولا تتجاوز نسبة عبء الدين 75% من صافي الدخل الشهري للعميل وتصل إلى 90% فى حال وجود دخل إضافى وفقا للشروط والاحكام.

الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل

- بالنسبة لأصحاب المرتبات تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى على البنك، بالإضافة إلى تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الاعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك حظر بيع على السيارة لصالح البنك.

- أصحاب المعاشات وورثة المعاش يكون تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك بحسب الضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

- العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم، تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى بالإضافه، و سداد نسبه 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

- أصحاب الودائع تنقسم إلى الوديعة المجمدة داخل البنك تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى وتقديم وثيقة تأمين على حياه طالب التمويل بالإضافة إلى الحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر وفقا لنسبة المديونية من الوديعة، وعن الوديعه المجمدة بالبنوك الأخرى يتم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى وخطاب رسمى من البنك الموجود به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر.

الأوراق المطلوبة

يطلب بنك ناصر، بعض الاجراءات للحصول على تمويل وهي طلب الحصول على التمويل، وعرض سعر السيارة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ومفردات مرتب أو المعاش، وبيان حالة وظيفية أو بيان معاش، واقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة، ووثيقة مخاطر عدم السداد، وتقديم إيصال مرافق حديث.