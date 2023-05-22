جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الإعدادي المهني بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للدور الثاني بالفصل الدراسي الثاني المهني، ممن لم تنطبق عليهم شروط التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بالدور الأول، وكذلك ضوابط الامتحانات للطلاب والمشاركين بالعملية الامتحانية من رؤساء اللجان والمراقبين.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني بسوهاج

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني كالتالي:

- السبت 15 يوليو: امتحان مادة الرياضيات، ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية الفنية، ساعة ونصف.

- الأحد 16 يوليو: امتحان مادة اللغة العربية، ساعتان، وامتحان مادة الخط العربي، ساعة.

- الاثنين 17 يوليو: امتحان مادة العلوم، ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية، ساعة ونصف.

- الثلاثاء 18 يوليو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ساعة ونصف.

- الأربعاء 19 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية، ساعة ونصف.

ضوابط الامتحانات بسوهاج

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج ضوابط لامتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني للدور الثاني للطلاب والقائمين على الامتحانات ومنها:

- إعلان جدول الامتحانات بمكان واضح، وإخطار الطلاب المستهدفين به، وطلاب المنازل قبل موعده بفترة كافية.

- تجري الامتحانات العملية والشفوية قبل موعد الامتحان النظري، وتحدد بمعرفة كل مدرسة وإدارة تعليمية.

- تطبيق قرارات الوزارة لطلاب الدمج.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفقا لمديرية الصحة بمحافظة سوهاج.