جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الإعدادي في سوهاج.. 5 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الإعدادي، للمدارس العامة واللغات الرسمية والخاصة والرياضية، وكذلك ضوابط الامتحانات للطلاب والمشاركين من رؤساء اللجان والمراقبين.

ويضم جدول امتحانات الصف الأول الإعدادى المواد الفرعية والرئيسية، على مدار 5 أيام، هي مدة سير الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للدور الثاني

وتضمن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي ما يلي:

- يوم السبت 15 يوليو.. امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي في ساعتين ونصف، وعقد امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال ساعتين ونصف أيضا.

- يوم الأحد 16 يوليو.. امتحان مادة اللغة الأجنبية خلال ساعتين، ليله امتحان مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية خلال ساعة.

- يوم الاثنين 17 يوليو.. مادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعتين، وامتحان الجبر والإحصاء خلال ساعتين أيضا.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو.. امتحان العلوم خلال ساعتين، والتربية الفنية خلال ساعتين أيضا.

- يوم الأربعاء 19 يوليو.. امتحان الهندسة خلال ساعتين، وامتحان التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

ضوابط سير امتحانات الصف الأول الإعدادي

وأوضحت «تعليم سوهاج» ضوابط امتحانات الصف الأول الإعدادي للدور الثاني، كما يلي:

- إعلان الجدول في مكان واضح، وإخطار الطلاب المستهدفين به وطلاب المنازل.

- تُجرى الامتحانات العملية قبل موعد الامتحان النظري، وتُحدد بمعرفة كل مدرسة.

- تخصيص آخر 20 دقيقة في امتحان اللغة العربية للإملاء.

- تطبيق قرارات الوزارة لطلاب الدمج.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- يُطبق الجدول على المدارس الدولية أيضا أسوة بالمدارس العامة والرسمية اللغات.