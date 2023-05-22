جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الإعدادي بسوهاج.. «نظري وعملي»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي؛ للمدارس العامة واللغات الرسمية والخاصة والرياضية الدور الثاني، والطلاب المتخلفين عن الامتحانات، وتوقيت أداء الامتحانات في المواد الفرعية والرئيسية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الدور الثاني

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي كالتالي:

- يوم السبت الموافق 15 يوليو: عقد امتحان مادة الجبر والإحصاء في ساعتين، وامتحان التربية الدينية في ساعة ونصف.

- يوم الأحد الموافق 16 يوليو: عقد امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي خلال ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية خلال ساعة.

- يوم الاثنين الموافق 17 يوليو: مادة اللغة الأجنبية خلال ساعتين، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال ساعة

-يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو: عقد امتحان الدراسات الاجتماعية خلال ساعتين، وامتحان الهندسة خلال ساعتان ايضا.

-يوم الاربعاء الموافق 19 يوليو: عقد امتحان العلوم خلال ساعتين، وامتحان التربية الفنية في ساعتين.

ضوابط امتحانات الصف الثاني الإعدادي

وأوضحت تربية وتعليم سوهاج ضوابط امتحانات الصف الثاني الإعدادى للدور الثاني كالتالي:

- إعلان الجدول بمكان واضح ليراه المستفيدين به.

- تحديد موعد الامتحانات العملية قبل موعد الامتحان النظري بوقت كاف وفقًا لكل مدرسة.

- تخصيص آخر 20 دقيقة بامتحان اللغة العربية للإملاء.

- تطبيق قرارات الوزارة لطلاب الدمج بالصف الثاني الإعدادي.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من مديرية الصحة بسوهاج.

- يطبق جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للدور الثاني على المدارس الدولية أيضًا، أسوة بالمدارس العامة والرسمية اللغات.