«المنشآت الفندقية» تعقد جمعيتها العمومية لأول مرة منذ 3 سنوات اليوم

للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، تعقد غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في الساعة العاشرة من صباح اليوم، جمعيتها العمومية العادية بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة الموازنة والحساب الختامي للغرفة، خلال السنوات المالية المنتهية في 30 يونيه 2020، و30 يونيه 2021، و30 يونيه 2022.

مناقشة اعتماد تعيين مراقب حسابات الغرفة

أكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيحضره محمد عامر، مساعد وزير السياحة لقطاع المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، سيناقش أيضا، اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات بالغرفة، إضافة لما يستجد من أعمال خلال الجمعية.

مؤتمر صحفي لغرفة المنشآت الفندقية اليوم

وفي السياق ذاته، قالت غرفة المنشآت الفندقية، إنه سيتلو الجمعية العمومية، عقد مؤتمر صحفي لعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة وأعضاء اللجنة، لشرح أنشطة الغرفة خلال الـ3 سنوات الماضية، فضلا عن الرد عن أية استفسارات تخص عمل قطاع الفنادق المصرية.

يشار إلى أن من يحق له حضور الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، الممثل القانوني للمنشأة الفندقية المعتمد لدى وزارة السياحة، وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسؤول المرخص له من وزارة السياحة، وذلك بموافقة كتابية من المالك، أو الممثل القانوني للمنشأة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة، على أن يكون مسددا لإشتراك الغرفة عن عام 2022/2023.